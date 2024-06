Presedintele de la Crisul Santandrei, noul team manager al FC Bihor! A inceput fotbalul chiar la trupa din Oradea, nu a reusit sa joace in prima liga cu ea, dar spera sa o faca de pe un post de conducere: "Este visul meu"

O noua mutare in stafful tehnic al celor de la FC Bihor Oradea este reprezentata de numirea lui Sebastian Achim in functia de team manager!Fostul fundas, acum in varsta de 38 de ani, a lasat echipa pe care o prezida, Crisul Santandrei, pentru a reveni la clubul care l-a lansat in fotbal, desi intr-o pozitie inferioara.Sebastian Achim, team manager la FC Bihor OradeaDupa directorul tehnic argentinian Gustavo Aragolaza, o alta mutare a nou-promovatei in Liga 2 FC Bihor pentru construirea "unei ... citește toată știrea