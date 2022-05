Presedintele FR Hochei, prima reactie in scandalul intonarii imnului Esinutului Secuiesc: "Vor sa ne destabilizeze" * Cine a refuzat sa cante + ce pedepse risca vinovatii

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 10 mai 2022, 12:05 / Actualizat marti, 10 mai 2022 13:06Alexandru Halauca, presedintele Federatiei Romane de Hochei, a comentat evenimentele de la meciul dintre Romania si Ungaria, de la Campionatul Mondial.Context: Nationala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheisti romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar la ultimul meci, ieri, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos: ... citeste toata stirea