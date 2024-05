Presedintele FRHG, dupa parcursul bun al echipei nationale: "Hocheiul a transmis un mesaj, exista si poate aduce rezultate frumoase!"

Articol de Iulian Cuibar - Publicat miercuri, 08 mai 2024, 14:04 / Actualizat miercuri, 08 mai 2024 14:09Echipa nationala de hochei pe gheata a avut un turneu de Campionat Mondial foarte reusit in Italia, cu trei victorii (2-1 cu Ungaria, 3-2 cu Coreea de Sud si 4-2 cu Japonia) si doua infrangeri cu acelasi scor, 1-6, in compania unor adversari puternici, tara gazda si Slovenia."Am plecat in Italia cu gandul de a strange suficiente puncte cat sa evitam retrogradarea! Acesta era gandul clar ... citește toată știrea