Presedintele FRT, anuntul momentului despre Simona Halep! Unde se pregateste in final de an si care este cea mai mare problema pe care o are: "Nu exista alta varianta"

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 16:30 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 16:55Simona Halep (33 de ani, locul 882 mondial) a revenit in anul 2024 pe teren, dupa suspendarea pentru dopaj care a tinut-o departe de circuit vreme de 17 luni.Fostul lider mondial poate sa concureze doar daca primeste invitatie de la organizatorii turneelor, neavand in acest moment un clasament care sa ii permita sa patrunda direct in competitii. George Cosac, presedintele