Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 11 mai 2023, 22:50 / Actualizat joi, 11 mai 2023 23:20Andrei Nicolescu, presedintele lui Dinamo, a fost euforic la flash-interviu dupa meciul cu Otelul, scor 2-0.Calcule pentru promovare dupa victoria lui Dinamo:Poli Iasi este matematic in Liga 1. Otelul si Dinamo sunt singurele care mai pot obtine promovarea directa;Otelul are 46 de puncte, un avans de 3 fata de Dinamo, dar si avantaj in cazul unei egalitati la final. Conform FRF, principalul criteriu ... citeste toata stirea