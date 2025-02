Presedintele Petrolului ataca arbitrajul si acuza jocuri de culise: "Ne-au ciuruit! Coltescu nu ar fi facut de capul lui asa ceva. Normal ca ne gandim cine si de ce a facut asta"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 11:17 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 11:27Claudiu Tudor, presedinte la Petrolul, a avut un discurs dur dupa arbitrajul de la partida pierduta cu UTA, 0-1.Ploiestenii au avut doua goluri anulate de VAR, spre nemultumirea lor. De asemenea, Sebastian Coltescu i-a enervat pe cei de la Petrolul in momentul in care a fluierat finalul partidei intr-un moment in care gazdele ar fi trebuit sa execute un corner.Azi, ... citește toată știrea