Presedintele Petrolului iese la atac, dupa ce Tamas a depus plangere penala impotriva lui Nae Constantin: "Dupa tot circul pe care l-a facut, tot el sare-n sus"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 11:53 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 12:01Costel Lazar, presedintele Petrolului, a luat atitudine dupa ce Gabi Tamas a depus plagere penala impotriva lui Nicole Constantin, antrenorul echipei.CONTEXT: O inregistrare in care Gabi Tamas injura suporterii echipei din Ploiesti a aparut in presa pe 12 octombrie, chiar in ziua in care fotbalistul a semnat rezilierea cu Petrolul.Nicolae Constantin, antrenorul Petrolului, a recunoscut pe 13 ... citeste toata stirea