Presimte demiterea antrenorului-revelatie al sezonului trecut din Liga 1: "Echipa e jos, insa pretentiile au ramas sus"

Articol de GSP - Publicat duminica, 04 septembrie 2022, 17:58 / Actualizat duminica, 04 septembrie 2022 18:18Andrei Vochin, consilier al presedintelui FRF, Razvan Burleanu, considera ca Liviu Ciobotariu (51 de ani) are zilele numarate la carma celor de la FC Voluntari.Sub comanda lui Liviu Ciobotariu, FC Voluntari a fost revelatia sezonului 2021/2022 de Liga 1. Ilfovenii au intrat in play-off in fata unor echipe de traditie si s-au clasat pe locul 4 in clasamentul final al campionatului. ... citeste toata stirea