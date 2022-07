Presiune pe Andrei Prepelita, dupa debutul perfect de sezon: "E obligatoriu sa intram in play-off"

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 iulie 2022, 14:18 / Actualizat duminica, 17 iulie 2022 15:02FC Arges a debutat perfect in noul sezon de Liga, cu UTA Arad, scor 2-0.Dupa acest prim meci, Jean Vladoiu, presedintele clubului, considera ca echipa trebuie sa intre in play-off.Fostul international spune ca FC Arges are un lot mai bun decat in sezonul trecut, cand echipa lui Prepelita a terminat pe locul 6, iar in actuala stagiune ar trebui ca performanta de anul trecut fie cel putin ... citeste toata stirea