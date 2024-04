Prestatie stelara a fotbalistului dorit de FCSB * Doua goluri in meciul sezonului

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 19:12 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 19:19William Baeten (26 de ani), extrema dreapta de la FCU Craiova, a marcat doua goluri cu U Cluj, in play-out-ul din Superliga.Jucatorul dorit de Gigi Becali la FCSB a reusit meciul sezonului in Superliga. A marcat doua goluri cu U Cluj si a intors rezultatul, dupa ce FCU Craiova fusese condusa cu 0-1. Belgianul reusise 4 goluri in Liga 1 inainte de meciul cu ardelenii.FCU ... citește toată știrea