Pretul biletelor pentru evenimentul care rescrie istoria in NBA a explodat * Vedetele au ajuns sa plateasca 90.000 $

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 06 februarie 2023, 18:40 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 18:57LeBron James (38 de ani) mai are nevoie de 36 de puncte pentru a-l depasi pe Kareem Abdul-Jabbar (75 de ani) in ierarhia celor mai buni marcatori din istoria NBA.LA Lakers - Oklahoma City Thunder se joaca miercuri dimineata, la ora 05:00 (Ora Romaniei).Pretul biletelor pentru meciul in care se asteapta doborarea celui mai ravnit record personal din baschet, LA Lakers - Oklahoma City ... citeste toata stirea