Preturi exorbitante la ultima aparitie oficiala pe teren a lui Rafael Nadal!

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 12 octombrie 2024, 10:31 / Actualizat sambata, 12 octombrie 2024 11:32La faza finala a Cupei Davis, unde Rafael Nadal (38 de ani) va juca pentru ultima data, preturile au "explodat", de la anuntul retragerii facut de marele tenismen.Rafael Nadal a anuntat in urma cu doua zile ca se retrage din tenis. Acesta a declarat ca va mai participa doar la turneul final de Cupa Davis din noiembrie de la Malaga.Faza finala a Cupei Davis are loc la Malaga, in ... citește toată știrea