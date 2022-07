Previziune sumbra pentru CFR Cluj: "Daca nu ajunge in grupe, ma astept la insolventa"

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 iulie 2022, 18:26 / Actualizat sambata, 16 iulie 2022 18:46CFR Cluj a fost eliminata de Pyunik Erevan in primul tur preliminar din Liga Campionilor, dupa 2-2 si 5-3 la penalty-uri la Cluj (1-1 in tur).Clujenii vor juca in preliminariile Conference League, iar jurnalistul GSP Remus Raureanu considera ca ratarea grupelor ar avea un rezultat catastrofal asupra finantelor clubului.In turul doi preliminar din Conference, CFR va da peste Inter Club ... citeste toata stirea