Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 09:26 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 10:18Atmosfera de la meciul feminin dintre Romania si Finlanda, incheiat 0-1, l-a impresionat in mod aparte pe Andrei Rosu, un cunoscut sportiv de anduranta roman, prezent pe "Arcul de Triumf" alaturi de familie.Maratonistul care a intrat in Cartea Recordurilor in urma cu 10 ani a tinut sa evidentieze mediul pasnic pe care l-a intalnit pe stadion si maniera in care spectatorii ... citeste toata stirea