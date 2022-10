PREZENTARE 5 detalii despre fiecare dintre adversarele Romaniei din preliminariile EURO 2024 * Cu cine se dueleaza elevii lui Iordanescu in drumul spre Germania

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 octombrie 2022, 13:31 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 14:19Azi avut loc tragerea la sorti pentru preliminariile EURO 2024, iar Romania si-a aflat adversarele.Nationala condusa de Edi Iordanescu a fost in urna a 3-a, iar la tragerea la sorti a fost repartizata in Grupa I. Adversarele Romaniei vor fi: Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus, Andorra.EURO 2024Romania, in grupa I in drumul spre EURO 2024 * Adversare accesibile pentru "tricolori"Cu ... citeste toata stirea