PREZENTARE Peste cine da Romania in Liga Natiunilor * Echipa fara selectioner + Agentul "0-0-8"

Articol de Theodor Jumatate - Publicat joi, 08 februarie 2024, 20:44 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 21:17Nationala va juca in Liga Natiunilor cu Kosovo, pe care am infruntat-o si in campania pentru Euro 2024 si care are 3 jucatori la Rapid (Rrahmani, Krasniqi, Hasani), Cipru, invinsa pe linie in ultimele preliminarii, si probabil Lituania, deasupra Bulgariei (2-0 si 1-1) in calificarile de anul trecut. Pentru a-si asigura locul in grupa "tricolorilor", Lituania trebuie sa treaca in ... citește toată știrea