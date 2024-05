Prima achizitie a Stelei pentru noul sezon de Liga 2: capitanul retrogradatei Unirea Dej!

Steaua si-a anuntat prima achizitie pentru noul sezon de Liga 2, 2024-2025. Este vorba despre un fundas central, de Mihai Kereki.Kereki, in varsta de 27 de ani, nascut la Cluj-Napoca, vine de la retrogradata in Liga 3 Unirea Dej, unde a purtat banderola de capitan.Mihai Kereki, prima achizitie a Stelei pentru sezonul 2024-2025Steaua a sustinut miercuri, 15 mai, ultima sedinta de antrenament si apoi a intrat in vacanta. Pana la reunirea din 17 iunie, clubul trebuie sa stabileasca lotul de ... citește toată știrea