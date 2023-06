Sambata sunt programate meciurile tur din barajul de promovare in Liga 3, insa unul dintre ele nu va avea loc.Dubla mansa dintre Viitorul Curita si Victoria Horia, campioanele din Bacau, respectiv Neamt, nu se va desfasura.Victoria Horia nu indeplineste una dintre conditiile de participare, poate cea mai importanta, si nu este lasata de Federatia Romana de Fotbal sa joace. Astfel, Viitorul Curita promoveaza la "masa verde" in Liga 3.Pe site-ul FRF, barajul de promovare in Liga 3 dintre ... citeste toata stirea