Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 12 mai 2023, 21:59 / Actualizat vineri, 12 mai 2023 22:58Catalin Chirila a castigat, vineri, medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanta de 500 metri la Cupa Mondiala de la Szeged, primul concurs al anuluiCatalin Chirila a inceput noul an competitional la Szeged. Dupa ce, joi, a concurat in calificarile probelor de canoe simplu 500 si 1.000 de metri, vineri, el a evoluat mai intai in semifinale in intrecerile de dimineata.La 500 de ... citeste toata stirea