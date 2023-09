De sase etape au fost nevoie in noul sezon al Ligii 3 pentru a consemna primul abandon. Singura reprezentanta a judetului Botosani in editia 2023-2024 a celui de-al treilea esalon fotbalistic a aruncat prosopul si Seria 1 va continua cu o echipa in minus, asa cum a terminat si sezonul trecut, dupa excluderea altui club din Botosani, Dante.Viitorul Darabani a informat Federatia Romana de Fotbal ca nu poate organiza meciul din etapa a 6-a, de pe teren propriu cu Aerostar Bacau, este la a doua ... citeste toata stirea