Prima echipa din Liga 2 care si-a demis antrenorul in urma ultimei runde din acest an, a 15-a, este CSM Alexandria! Trupa din Teleorman, promovata in vara din Liga 3, a anuntat despartirea de "principalul" Alin Pinzaru, cel care a fost numit in functie in luna septembrie.CSM Alexandria va avea al treilea antrenor in acest sezon, incepand stagiunea cu cel care a promovat-o din Liga 3, Stefan Odoroaba.CSM Alexandria schimba din nou antrenorul: a reziliat contractul si cu Alin PinzaruAlin ... citeste toata stirea