Au trecut sase etape din acest sezon de Liga 3 si avem deja o prima echipa care a abandonat competitia. Seria 1 va continua cu un club in minus, in fiecare etapa urmand ca un joc stabilit initial sa nu aiba loc, dupa ce Viitorul Darabani nu s-a prezentat la doua dintre meciuri si acest lucru i-a adus excluderea din campionat.Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal a judecat cazul clubului din judetul Botosani si a decis excluderea sa in sedinta din 4 octombrie 2023. ... citeste toata stirea