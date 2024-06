Prima impresie a celor de la Paksi FC despre Corvinul: "Il respectam, spune multe ca a reusit sa castige o cupa." Maghiarii spun ca e bine ca joaca turul acasa

Reprezentanta Romaniei in Europa League in noul sezon, divizionara secund Corvinul Hunedoara, castigatoare a Cupei Romaniei in 2024, va intalnit in Turul 1 al competitiei organizate de UEFA trupa maghiara Paksi FC. Duelul in dubla mansa dintre romani si unguri a fost decis marti, 18 iunie, in urma tragerii la sorti efectuata la Nyon, in Elvetia.Detinatoare Cupei in Ungaria nu a fost prea darnica in a le oferi suporterilor sai informatii despre viitoarea adversara, insa a tras o prima concluzie ... citește toată știrea