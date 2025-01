Prima mare surpriza de la Australian Open! Finalistul din 2023 a fost eliminat: "Karma"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 10:22 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 10:30Stefanos Tsitsipas (26 de ani, 12 ATP) a fost eliminat in primul tur al Australian Open, competitie a carei finala a jucat-o in 2023. Grecul a fost invins la Melbourne de americanul Alex Michelsen (20 de ani, 42 ATP) cu 3-1 (7-5, 6-3, 2-6, 6-4).Stefanos Tsitsipas, jucator cu 11 titluri in palmares, dublu finalist de Grand Slam, era favorit in primul tur al Australian Open, unde l-a ... citește toată știrea