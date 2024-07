Prima masura categorica a lui Neil Lennon la Rapid: Cristi Sapunaru, OUT

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 13 iulie 2024, 18:09 / Actualizat sambata, 13 iulie 2024 19:24Cristi Sapunaru (40 de ani), capitanul Rapidului, e rezerva in meciul cu UTA, din prima etapa a noului sezon de Superliga.Neil Lennon, noul antrenor al giulestenilor, a luat doua decizii radicale. A schimbat sistemul, joaca 3-5-2, si l-a scos din echipa pe Sapunaru, titular indiscutabil in ultimele 3 sezoane la Rapid, de la revenirea echipei in Liga 1.Fundasul central a fost rezerva de ... citește toată știrea