Prima reactie a conducerii celor de la Rapid, dupa egalul cu FCSB: "E un handicap"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 17 martie 2025, 11:15 / Actualizat luni, 17 martie 2025 11:49Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele celor de la Rapid, a analizat prestatia elevilor lui Marius Sumudica in duelul cu FCSB, de duminica seara, scor 3-3, si s-a declarat multumit de ce a vazut pe Arena Nationala in meciul care a incheiat prima etapa din play-off.Rapid a revenit de doua ori in jocul cu FCSB, de la 0-1 si 1-2, si a intors soarta confruntarii in favoarea ei, trecand in ... citește toată știrea