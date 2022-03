Prima reactie a lui Alin Petrache in cazul jucatorilor straini folositi de Romania in calificari

Articol de Ionut Coman - Publicat marti, 29 martie 2022, 09:38 / Actualizat marti, 29 martie 2022 09:54Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby, spune ca nationala Romaniei nu e in pericol de descalificare, dupa ce omologul sau portughez a lansat ideea ca doi dintre jucatorii straini folositi in campania de calificare la CM din 2023 nu ar fi eligibiliApele s-au agitat din nou in rugbyul europen, dupa ce Carlos Amado da Silva, seful federatiei portugheze, a spus intr-un ... citeste toata stirea