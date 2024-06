Prima reactie a lui Nelu Varga despre imprumuturile lui Bauza si Baeten la CFR Cluj: "El cere, eu platesc"

Articol de George Nistor - Publicat miercuri, 12 iunie 2024, 15:40 / Actualizat miercuri, 12 iunie 2024 16:00Nelu Varga a confirmat mutarile lui Juan Bauza (28 de ani) si Wiliam Baeten (27 de ani) la CFR Cluj. Dupa ce au retrogradat cu FCU Craiova, cei doi jucatori urmeaza sa se alaturi lotului pregatit de Dan Petrescu.Acestia vor evolua pentru formatia din Gruia sub forma de imprumut in viitorul sezon. GSP.ro a aflat ca Adrian Mititelu a convenit cu jucatorii ca in schimbul imprumutului, ... citește toată știrea