Prima reactie a lui Ovidiu Hategan dupa ce a fost operat de urgenta: "Am aceasta rugaminte"

Ovidiu Hategan (41 de ani) a oferit prima reactie dupa ce a suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirurgicale.Ovidiu Hategan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct si a fost nevoie sa fie transportat de urgenta la spitalul din Timisoara, unde a fost operat.Hategan se afla in locuinta sa din Arad in momentul in care a simtit dureri foarte