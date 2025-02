Prima reactie de la Rapid, dupa ce a deturnat transferul lui Koljic: "Avem niste clauze"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 06 februarie 2025, 23:14 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 23:26Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a oferit detalii despre transferul lui Elvir Koljic. Atacantul bosniac a fost aproape sa ajunga la FCSB, insa giulestenii au intrat joi pe fir si au deturnat mutarea.Koljic, care a facut vizita medicala si la FCSB, a semnat in cele din urma cu Rapid. Giulestenii i-au oferit un contract pe un an si jumatate. Becali i-ar fi dat un an, cu ... citește toată știrea