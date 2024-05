Prima reactie oficiala dupa atacul furibund al lui Dan Nistor: "Era suparat, fiecare declara ce vrea"

Articol de Cezar Titor - Publicat luni, 27 mai 2024, 11:32 / Actualizat luni, 27 mai 2024 11:36Radu Constantea, presedintele celor de la U Cluj, a oferit un raspuns privind atacul de aseara la adresa coechipierilor a lui Dan Nistor, unul dintre piesele de baza ale "sepcilor rosii" in acest sezon.Aseara, Universitatea Cluj a ratat un nou obiectiv in-extremis, dupa ce a ratat "la mustata" play-off-ul si a pierdut si in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa golurile venite in minutele 120 si 130 ... citește toată știrea