Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 10 octombrie 2023, 19:03 / Actualizat marti, 10 octombrie 2023 19:05Campioana Romaniei, CS Volei Alba Blaj, a inceput foarte bine grupa de calificare din competitia suprema europeana, disputata la Brno: 3-0 (23, 16, 18) cu CS Gran CanariaCastigatoarea intrecerii interne in Romania pentru a 7-a oara sezonul trecut, Alba Blaj s-a inscris in din nou in Liga Campionilor, unde disputa zilele acestea o grupa de calificare pentru etapa urmatoare.Alba a ... citeste toata stirea