Primarul Municipiului Brasov, Allen Coliban, a iesit, miercuri, la rampa cu declararii despre situatia dramatica de la FC Brasov, club pe care l-a sustinut puternic in ultimii doi ani, de la infiintarea sa si inscrierea direct in Liga 2, prin cesionarea locului nou-promovatei Corona Brasov. Acesta chiar a indicat vinovatii pentru neprimirea certificarii de Liga 2, lucru care a dus la retrogradarea clubului in Liga 3: directorul economic Ladislau Opra si cenzorul Iulian Visinescu, fara sa le ... citeste toata stirea