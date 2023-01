Primarul Coliban muta in conducerea FC Brasov! Un farmacist, fost arbitru si oficial la Metalurgistul Cugir, e dorit ca manager general

FC Brasov inca nu a miscat pe piata transferurilor in aceasta iarna, in privinta jucatorilor, dar se intareste in cadrul conducerii clubului!Langa presedintele Marin Mitran, primarul Allen Coliban mai vrea si un manager general. Este vorba de Bogdan Petric (36 de ani), fost arbitru de nivelul Ligii a 3-a si care a detinut mai multe functii de conducere la Metalurgistul Cugir, club din Liga 3.FC Brasov, pe cale sa-si mareasca echipa de conducere deja stufoasaPetric a absolvit Facultatea de ... citeste toata stirea