Primarul din Pitesti, declaratii despre numirea lui Danut Coman ca presedinte la CFC Arges: "Dani vine acasa si va avea puteri de decizie totala." Edilul a si anuntat conferinta de prezentare si a comentat numirea noului antrenor

Primarul Municipiului Pitesti, Cristian Gentea, a anuntat joi, 23 mai 2024, aducerea lui Danut Coman ca presedinte al Consiliului Director al ACS Campionii FC Arges, pe functia din care a demisionat cu o zi in urma Mihai Foamete, cel care ocupa aceasta pozitie de la infiintarea actualei asociatii sportive, din iulie 2019.Pentru inceput, Coman trebuie sa fie aprobat in Consiliul Local, de politicieni, fiindca va fi reprezentantul acestora in conducerea clubului, apoi votat de catre membri ... citește toată știrea