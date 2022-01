Primarul Iasiului ar vrea un "DDB" si la Poli Iasi. Mihai Chirica: "Noi le promitem asta." Cati bani ar putea primi Poli in 2022 si ce spune edilul despre proiectul noului stadion

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca si-ar dori si la clubul de fotbal Politehnica implementarea unei structuri colective de finantare, dupa modelul "DDB". Astfel, edilul spera ca in viitor finantarea clubului din bani publici sa fie completata cu o suma considerabila venita din mediul privat."Arunc o provocare in spatiul public. Mi-ar placea foarte mult sa se nasca si la Iasi o structura colectiva, poate nu chiar de tipul celei de la Dinamo, in care oamenii care vor sa se implice ... citeste toata stirea