Fostul partener finantator al clubului Petrolul Ploiesti in perioada 2017-2022, Veolia, este aproape sa devina finantator la recent promovata in Liga 2 CSM Resita.Primarul urbei, Ioan Popa, a confirmat discutiile cu compania franceaza cu activitate inclusiv in Romania, fara a inainta neaparat si o suma, iar sansele de schimbare a formei juridice astfel ca echipa din Banatul montan sa se poata lupta inclusiv la prima liga exista.In acest moment, CSM Resita este un club de drept public, astfel ... citeste toata stirea