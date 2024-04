Prime de 100.000 de euro platite de adversarii dinamovistilor! * Clubul are datorii de 2 milioane de euro + Ce se intampla cu licenta

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 10:15 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 10:18Cu trei zile inainte de meciul cu Dinamo Bucuresti, care are implicatii majore in lupta pentru evitarea retrogradarii, Politehnica Iasi a anuntat ca a platit primele pentru promovarea din vara trecuta. Cumulat, jucatorii care au dus Iasiul in elita Superligii au primit peste 100.000 de euro.Poli a tot amanat aceasta plata, pentru a tine in echilibru salariile si primele din acest sezon. ... citește toată știrea