Primele doua nume vehiculate pentru banca oltenilor * Ce antrenori i-au fost propusi lui Mihai Rotaru

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 09:09 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 09:40Oamenii din jurul lui Rotaru ii propun antrenori care sa-l inlocuiasca pe Radoi. Dragos Bon a castigat primul meci, cu Mioveni, 1-0, insa el arata in continuare ca un interimar.Mandatul dezastruos al lui Mirel Radoi, incheiat cu litigii oficiale si cu conflicte in media, a lasat-o pe Craiova sa caute o alta cale. Mihai Rotaru a anuntat ca alegerile in care ... citeste toata stirea