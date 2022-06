Primele mutari realizate de Rapid pentru sezonul viitor * Daniel Niculae: "Continuam construirea acestei echipe puternice"

Articol de GSP - Publicat joi, 02 iunie 2022, 11:06 / Actualizat joi, 02 iunie 2022 11:49Daniel Niculae (39 de ani), presedintele de la Rapid, a anuntat ca Dragos Grigore (35 de ani), Junior Morais (35 de ani) si Cristi Sapunaru (37 de ani) vor continua la echipa si in sezonul viitor.Fostul atacant a anuntat ca optiunile de prelungire din contractele lui Grigore si Morais au fost activate. Cei doi fundasi au sosit la Rapid in urma cu un an, din postura de jucatori liberi de contract. ... citeste toata stirea