Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 30 mai 2023, 17:00 / Actualizat marti, 30 mai 2023 17:03Comisia de Disciplina si Etica din cadrul FRF a luat primele decizii in scandalul arbitrilor anchetati ca au jucat la pariuri.Subiectul a fost dezvaluit in exclusivitate de Gazeta Sporturilor la inceputul lunii martie. Atunci cand nu mai putin de 20 de arbitri au intrat in vizorul Departamentului de Integritate al FRF, dupa ce au incalcat regulamentele interne si internationale si au jucat ... citeste toata stirea