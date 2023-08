Chindia sub mandatul de presedinte al clujeanului Andrei Cordos surprinde de la o zi la alta.La mai putin de 24 de ore de la remiza cu Gloria Buzau (scor 1-1) ilustrata cu desene pe canalele oficiale ale clubului, au fost anuntate doua mutari. Clubul a renuntat la Gabriel Dodoi (atacant, 24 ani) si a adus in schimb un atacant din Gambia, pe Mustapha Jah (19 ani), luat sub forma de imprumut de la CFR Cluj.Gabriel Dodoi s-a despartit de Chindia si a semnat cu CSM AlexandriaGabriel Dodoi devine ... citeste toata stirea