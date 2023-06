Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 18 iunie 2023, 11:59 / Actualizat duminica, 18 iunie 2023 12:12Dan Sucu, 60 de ani, principalul actionar de la Rapid, a povestit ca primul mare lux pe care si l-a permis dupa o viata in afaceri a fost construirea unei case in Snagov."Primul lux pe care mi l-am permis este acela a aloca timp si pentru altceva decat pentru afacerea pe care o creasem, iar de curand eu si sotia mea am terminat prima noastra casa, la Snagov. E primul nostru lux. ... citeste toata stirea