Primul nume important care spune ca nu stie daca va participa la Wimbledon, dupa ce turneul se va juca fara puncte

Articol de GSP - Publicat luni, 23 mai 2022, 18:09 / Actualizat luni, 23 mai 2022 18:22Naomi Osaka (24 de ani, 38 WTA), de patru ori castigatoare de Grand Slam, a anuntat ca nu este sigura de participarea la Wimbledon in acest an.Editia din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulieDupa ce organizatorii au interzis participarea sportivilor rusi si bielorusi, ATP si WTA au sanctionat dur turneul de la "All England Club":Grand Slam-ul britanic se va juca fara ... citeste toata stirea