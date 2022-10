Primul titular al "nationalei" care comenteaza grupa din preliminariile Euro 2024: "Cea mai accesibila pe care o puteam avea!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 octombrie 2022, 18:47 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 19:19Nicolae Stanciu (29 de ani) si Ionut Lupescu (53 de ani) au prefatat grupa in care nationala Romaniei a fost repartizata in preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024."Tricolorii" fac parte din grupa I, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra. Primele doua echipe din grupa merg la turneul din Germania.EDITORIALCine tine un pariu? Vom termina sub ... citeste toata stirea