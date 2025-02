Primul transfer facut de Universitatea Craiova pentru sezonul viitor: Mihai Rotaru va plati 1,1 milioane de euro

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 24 februarie 2025, 17:32 / Actualizat luni, 24 februarie 2025 17:32Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a anuntat primul transfer pe care il va efectua in vara. Este vorba despre achizitionarea definitiva a atacantului brazilian Alisson Safira (29 de ani), jucator adus sub forma de imprumut in fereastra de mercato din iarna.Craiova a cautat un atacant pentru a intari ofensiva si alesul a fost Safira, care a venit in Banie de la Santa Clara, ... citește toată știrea