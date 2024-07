Primul turneu la care poate juca Simona Halep e WTA Miami 1000, in doua saptamani

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 05 martie 2024, 17:36 / Actualizat marti, 05 martie 2024 18:13Simona Halep (32 de ani) a castigat la TAS procesul de dopaj in care a fost implicata. Suspendarea de 4 ani i-a fost redusa la 9 luni, pe care le-a ispasit in iulie 2023. Astfel, Sportiva din Romania a pierdut 10 luni de joc, dar poate reveni imediat.Pentru ca nu a mai jucat, ea a iesit complet din clasamentul WTA. Astfel, are nevoie sa ceara un wild-card pentru a putea juca. Primul turneu ... citește toată știrea