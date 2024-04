Probleme de lot in lupta pentru salvarea de la retrogradare * Moralul nu e afectat: "Am cea mai buna echipa din Romania!"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 22 aprilie 2024, 14:36 / Actualizat luni, 22 aprilie 2024 14:39Imbujorata dupa succesul de sambata, cu FC Voluntari, Politehnica Iasi este plina de optimism inaintea duelului cu Universitatea, de la Cluj.Moldovenii au declarat ca merg la victorie pe terenul unei grupari care a pierdut ultimele trei partide oficiale: 1-2 cu Petrolul Ploiesti, acasa, in campionat, 1-2 in Cupa, cu Otelul, la Galati, si 0-1 cu Otelul, tot in deplasare, in campionat. ... citește toată știrea