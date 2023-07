Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 15 iulie 2023, 08:38 / Actualizat sambata, 15 iulie 2023 10:15Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, a dezvaluit ca Ionut Lutu (47 de ani), omul sau de incredere si fostul fotbalist, are probleme de sanatate.Fostul jucator de la Steaua, Universitatea Craiova sau Galatasaray are probleme cu hemoroizii si a fost operat, dupa cum a declarat Gigi Becali."Ce sa faca Lutu? Lutu a facut operatie, saracul. E in spital! A facut operatie de ... citeste toata stirea