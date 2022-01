UEFA a anuntat, joi, ca restrictiile in vigoare in fiecare dintre tarile europene se vor aplica "in principiu" pentru echipele vizitatoare din Liga Campionilor, informeaza lequipe.fr.Probleme pentru Chelsea! Participarea jucatorilor nevaccinati ai londonezilor la meciul cu Lille, pusa sub semnul intrebarii Chelsea, care trebuie sa se deplaseze la Lille, pe 16 martie, ar putea fi sanctionata de introducerea certificatului de vaccinare in Franta. Potrivit presei engleze, Chelsea se teme ... citeste toata stirea